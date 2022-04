Sony anuncia que Bad Bunny protagonizará ‘El Muerto’, spin-off de ‘Spider-Man’

La casa productora ha anunciado ‘El Muerto’, una película spin-off de ‘Spider-Man’ protagonizada por Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido de manera artística como Bad Bunny, lo que lo convierte en el primer protagonista latino en un proyecto live-action.

El anuncio fue presentado en CinemaCon. la feria comercial anual para propietarios de cines, por Sanford Panitch, presidente de Sony Motion Picture Group, de acuerdo a la información proporcionada ‘El Muerto’ se estrenará en las salas de cine el próximo 12 de enero de 2024.

Además Sony Pictures dio luz verde a una tercera entrega de la franquicia ‘Venom’, protagonizada por Tom Hardy, tras el éxito que tuvo en taquilla conn ‘Venom: Let There Be Carnage’ del año pasado, la cual acumuló 502 millones a nivel mundial, mientras que ‘Venom’ de 2018 acumuló 856 millones.

De acuerdo al portal Variety, el estudio también anunció los planes que tiene para una entrega más de ‘Ghostbusters’, la cual será la continuación del reinicio de 2021 con la película ‘Ghostbusters: Afterlife’ que acumuló 200 millones.

Por otro lado, la película de ‘Super Mario Bros.’, se retrasa hasta 2023, además se confirma que se está trabajando en una historia independiente basada en ‘Madame Web’, con Dakota Johnson programada para protagonizar la película.

