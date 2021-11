Britney Spears gana la “batalla” contra su padre

Britney Spears se libra de su padre, por fin. Una de las cantantes más reconocidas del mundo está por comenzar una nueva vida.

Según el portal Variety, la audiencia se llevó a cabo este viernes y fue decisiva para el futuro de Britney Spears. Misma que ha estado bajo tutela de su padre, Jamie Spears desde 2008.

Hay que recordar que durante todo este tiempo, la cantante no pasó un día sin trabajar. Lo que generó millones de dólares en ganancias, de los cuales no podía hacer libre uso ya que su padre y representante no se lo permitía.

Ante el control que ejercía Jamie Spears sobre el dinero de su hija, los fans de la reina del pop comenzaron una campaña.

Esta llevaba como bandera el hashtag #FreeBritney e intentó por muchos años darle la exposición al problema de la intérprete.

Y es que Britney Spears no era dueña de su dinero, de su nombre, de su tiempo, de su familia y de su vida en general. Lo anterior a raíz de que su padre dijo que era incapaz de llevar una vida normal.

Por otra parte, el abogado Mathew Roengart acusó a Jaime Spears de malversar las finanzas de la cantante. Además de que se benefició económicamente de la tutela que tenía sobre Britney y que tenía un monitoreo ilegal en contra de ella, incluso en propio cuarto.

Ante ello, la jueza Brenda Penny indicó tras 30 minutos de audiencia, que la exitosa artista ya no necesita esa famosa tutela. Por lo que ahora podrá disponer de todo su patrimonio como le plazca y también podrá pelear por la custodia de sus hijos muy pronto.

