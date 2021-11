Brenda Zambrano muestra sus cicatrices tras reducir sus senos

A mediados de este año Brenda Zambrano anunció que se reduciría el tamaño de sus senos por cuestiones de salud ya que comenzó a enfermar a causa de sus implantes y por primera vez muestra cómo quedaron sus cicatrices.

La ex integrante del programa ‘Acapulco Shore’ siempre ha sido muy transparente con sus más fieles seguidores de Instagram con quienes compartió el camino que vivió para su reducción de senos y por primera vez Brenda Zambrano muestra sus cicatrices con mucho orgullo.

Fue con una postal en la plataforma donde por primera vez mostró cómo quedaron sus cicatrices tras la reducción con un sexy atuendo de piel color café que tiene unos cortes a la altura de las costillas donde se aprecia de manera evidente estas cicatrices.

View this post on Instagram

Por primera vez Brenda decidió mostrar cómo luce y su seguridad deja un mensaje importante a todas la mujeres.

Así lucía antes y después de su reducción de senos.

“No saben lo mal que lo he pasado y son muchos los casos de los implantes de ser la chica que tenía las boobs enormes pase a ser la chica enferma con unos senos pequeños que me están dañando, ahora volveré a tener unas boobs sin implantes y mucho más pequeñas y me aceptaré tal y como quede no le volveré a modificar mi cuerpo, estaré en las manos de un excelente médico en Cdmx el lunes se los presento y a ver si podemos hablares un poco más de mi situación”, compartió Brenda hace cuatro meses.