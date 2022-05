La boxeadora mexicana, Alejandra Ayala, se encuentra en coma tras enfrentamiento

La boxeadora de 33 años, Alejandra Ayala se encuentra en coma inducido en un hospital de Glasgow, Escocia tras perder por KOT10 ante Hannah Rankin el pasado viernes, se disputaba el cinturón super wélter de la Asociación Mundial de Boxeo, o sus siglas en inglés WBA.

Ayala sufrió un nocaut durante el décimo episodio, los golpes recibidos provocaron en la boxeadora una importante lesión en la cabeza por lo que fue internada de emergencia y se le indujo un coma para practicarle una cirugía y retirar un coagulo.

En un comunicado de prensa emitido por la WBA este inicio de semana se pronunciaron al respecto, sin entrar en detalles del estado clínico de la pugilista.

WBA prays for the health of Alejandra Ayala https://t.co/LEHMPN2H2A

Por su parte, la empresa Fight Academy reportó en otros comunicados que la mexicana salió de la intervención exitosamente y se encuentra estable.

También Hannah Rankin publicó un texto a través de su cuenta de Instagram el domingo, donde expresó que se mantenía atenta al estado de Ayala, tanto ella como los promotores.

De acuerdo al reporte médico se indicó que Alejandra Ayala sufrió un hematoma subdural, que quiere decir un aumento de la presión en el cerebro por la acumulación de sangre y la ruptura de vasos sanguíneos por golpes, lesión a la que están expuestos en el boxeo.

EL último reporte médico lo dio a conocer Salvador Rodríguez de ESPN, quien detalló que Alejandra continúa en Escocia en estado estable y se está determinando si se le saca de coma.

En redes sociales han lamentado que continúe sucediendo en el boxeo femenino poner contrincantes con pocas victorias como este caso.

RIP Alejandra Ayala@WBABoxing @IBOBoxing directly responsible for putting a World Champion agains a fighter with 0 wins against anyone with a winning record.

These mismatches happen too often in women’s boxing. Background checks save lives.

— vedipo00 (@vedipo00) May 17, 2022