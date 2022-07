Belinda enamora a sus seguidores con encajes y orejas de conejita

La interprete continua dando de qué hablar, después de la serie de entrevistas que ha ofrecido donde asegura que cometió muchos errores durante su relación con el interprete Christian Nodal, con quien incluso estuvo comprometida.

En dos de estas entrevistas que ofreció en España dejó ver que estuvo rodeada de gente mala.

“El trabajo me ha salvado, el conectar con mus fans, componer, subirme al escenario, trabajar, hacer lo que me gusta, por supuesto con gente buena, que lo más importante es eso, yo no me había rodeado de gente buena en mucho tiempo”, detalló.