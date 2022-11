Belinda adopta un gato y no sabe cómo tratarlo

Aunque Belinda es muy reservada con su vida privada, en ocasiones comparte algunos momentos de su intimidad y recientemente dio a conocer que ha adoptado un gatito, sin embargo, no ha sido una tarea fácil pues está acostumbrada a convivir con perritos.

En su cuenta verificada de Instagram, Beli compartió una serie de fotografías con e nuevo miembro de su familia, pues tiene varios perros y las fotografías son de lo más tierno, pues la actriz, dejó de lado su sensualidad para mostrarse con una pijama de cuerpo completo de Higor.

“Bienvenido a la Familia Glen, gracias por existir✨✨. Es la primera vez que tengo un gatito y no sé mucho de cómo se comportan, siempre he sido de perritos, pero me enamoré de este bebito desde que lo vi, si alguien me puede escribir mas sobre el comportamiento de los felinos y como poder ser la mejor mamá para él, me harían muy feliz, aunque a veces quiero apretarlo y abrazarlo todo el tiempo, me he dado cuenta de que Los Gatos son más independientes y eso me da mas ansiedad cuéntenme tienen gatitos??”, escribió en la descripción de su publicación.

Entre los mensajes hubo quienes la llamaron Elvira, como el personaje de los Lonney Tunes, otros tantos comportieron sus experiencias con sus gatitos, entre ellos Roxanna Castellanos, quien le dio su mejor consejo para poder convivir con Glen.

“Independientes SI!!! Pero necesitan la misma atención que cualquier mascota !! Me tira q puedas dejarlos días solos !! Al menos la mía !! Se comporta como un Perrito !! Lo único en lo q es independiente es que va al baño y n su propio arenero !! Pero requieren amor !! Y atención !! Como cualquier animalito!!” le escribió Rox.

Además la interprete compartió unas historias donde Glen literalmente huye de ella, pues se quedó debajo de un mueble y ella insiste en querer estar cerca del gatito.

