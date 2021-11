Bárbara de Regil está de luto; su perrita Nala muere por envenenamiento

Bárbara de Regil compartió con sus seguidores una triste noticia que la tiene devastada: su perrita Nala murió por envenenamiento.

A través de sus redes sociales, la actriz compartió los últimos momentos que vivió junto a su perrita y escribió en su perfil:

“No merecías morir así, Te extraño tanto mi Nala, me duele el corazón y el pecho horrible, todavía camino pensando que vas a mi lado. Entro a la cocina, al gym y sigo esperando que entres y te sientes donde siempre. Me duermo y me faltas a lado mío”.