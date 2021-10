Bárbara de Regil publica foto de cuando tenía una vida de excesos

Bárbara de Regil utilizó su cuenta de Instagram para publicar una imagen inédita y confirmando que una vez tuvo una vida de excesos que ha quedado en el olvido para siempre.

La actriz compartió una fotografía comparando un antes y después que finalmente se viralizó en todas las redes, ya que algunos de sus seguidores creen que tiene un físico igual al que actualmente presume.

View this post on Instagram

Bárbara confirmó que la foto de la izquierda fue tomada hace nueve años y actualmente todos esos excesos han quedado en el olvido.

View this post on Instagram

“En la izquierda llevaba una vida de excesos – excesos en comida, refrescadas, postres, frito, pan dulce, cigarro y ALCOHOL – pensamientos negativos en su mayoría, era muy orgullosa, con menos paciencia de la q he tratado de trabajar día a día (por q todavía soy impaciente) me enojaba del 99% de las cosas que pasaban a mi alrededor … Y me llegué a pelear físicamente. Ufff vaya q me recuerdo con amor y me abrazo, me sentía sola y desprotegida algún día les contaré mi historia”, describió.