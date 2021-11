Taylor Lautner también se compromete

Recientemente los fieles seguidores de ‘Crepúsculo’, se emocionaron con la noticia reciente en la que Kristen Stewart anunció su compromiso con Dylan Meyer y ahora Taylor Lautner ha vuelto a sorprender al fandom con una noticia similar.

Después de tres años de relación, Taylor Lautner se comprometió con su novia Tay Dome. La noticia la dieron ambos a través de sus redes sociales. El actor realizó dos publicaciones, en una primera fotografía aparecen juntos rodeados de velas y pétalos de rosa.

Lautner aparece arrodillado junto con la frase “Y, justo así, todos mis sueños se han hecho realidad” y la fecha en la que le pidió a Tay que se casara con él que fue el pasado 11 de noviembre.

En la otra publicación Taylor, aparece ahora junto a su ahora prometida en un viñedo, con ella luciendo el anillo.

“No puedo esperar para pasar el resto de mi vida contigo. No aguantas mi mierda. Me clamas cuando estoy ansioso. Me haces reír muchísimo. Haces que casa día sea especial. Y, lo más importante de todo, me haces ser mejor persona. No puedo darte las gracias lo suficiente por lo que has traído a mi vida. Te quiero para siempre”, son las palabras que decidió compartir con sus más fieles seguidores de Instagram.

Por su parte, Tay Dome compartió la misma foto que el actor junto a un mensaje que explica exactamente lo que siente en este momento tras su compromiso.

“Mi absoluto mejor amigo. No puedo esperar para pasar toda la vida contigo”.

¡Viva el amor!

