Aseguran que Kylie Jenner está embarazada de Travis Scott

Recientemente se dio a conocer que Kylie Jenner y Travis Scott retomaron su romance y parece ser que esta reconciliación tuvo una linda consecuencia, ya que aseguran que volverá a ser madre a sus 24 años de edad.

De acuerdo a varias fuentes cercanas confirmaron la noticia al portal especializado Page Six, asegurado que la multimillonaria está esperando a su segundo hijo junto a Travis Scott, con quien ha tenido un amor intermitente.

Sin embargo, también Caitlyn Jenner se le ocurrió decir este jueves que estaba esperando otro nieto, aunque no reveló si se trataba de Kylie Jenner, una de las fuentes confesó que toda la familia se encuentra encantada con esta noticia.

Incluso durante su festejo de cumpleaños fue muy cuidadosa de no mostrar su look ante sus seguidores y pidió a sus invitados no publicar ninguna fotografía donde apareciera ella.

Por lo que parece ser que todas las publicaciones que han aparecido en su cuenta de Instagram han sido seleccionadas cuidadosamente para mantener su embarazo en secreto, ya que aun publica vídeos en sus historias con su perfecto abdomen plano y ejercitándose, fans aseguran que podrían tratarse de imágenes guardadas para ser publicadas en esta etapa.

Como recordarás Kylie pasó todo su embarazo pasado escondida y anunció la llegada de Stormi justo después de haber dado a luz, en una entrevista con Andy Cohen la menor del clan confesó que cuando quedó embarazada no sabía si llevarlo al público y tener la opinión de todos sobre ella.

Incluso se ha comprendido actualmente porqué decidió llevar su embarazo en secreto, ya que Kim Kardashian confesó recientemente el acoso que vivió por paparazzi y la prensa rosa quienes hicieron burlas sobre cómo lucía durante sus dos primeros embarazos.

“Hubo momentos en que estábamos conduciendo, estaba embarazada y los paparazzi casi chocaban contra nuestros autos porque solo querían una foto. Kylie realmente quería, creo, proteger su seguridad, el bebé, y que ese fuera solo un momento privado”, explicó Kim sobre el embarazo de su hermana menor.

Finalmente los rumores de este segundo embarazo comenzaron por primera vez durante este verano cuando salió con una camisa muy holgada mientras estaba en Idaho.

Aparentemente queriendo hacer un intento por desviar a sus fanáticos, Kylie ha seguido publicando este tipo de historias, incluso se han juntado con el lanzamiento de su nueva línea de bikinis.

