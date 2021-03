Kim Kardashian se siente identificada con Britney Spears

A principio de febrero se estrenó el documental ‘Framing Britney Spears’, producido por The New York Times. El cual analizó el ascenso de la cantante, así como su proceso legal de tutela.

El documental generó miles de reacciones, incluso Justin Timberlake, se disculpó con Britney. Esta semana volvió a trascender debido las declaraciones de la abogada de Jamie Spears asegura que su padre no busca tener su tutela y que depende de la cantante.

Además vuelve a ser tendencia después de que Kim Kardashian expusiera su opinión tras ver el documental, asegurando que se sintió muy identificada, sobre todo por el papel que juegan los medios de comunicación.

“Así que finalmente vi el documental de Britney Spears esta semana y me hizo sentir mucha empatía por ella. La forma en que los medios de comunicación jugaron un papel importante en su vida puede ser muy traumatizante y realmente puede quebrar incluso a la persona más fuerte. No importa cuán pública pueda parecer la vida de alguien, nadie merece ser tratado con tanta crueldad o juicio como entretenimiento”, explicó Kim en sus historias breves de Instagram.

Y agregó que hubo un momento en el que se sintió igual que Britney y fue cuando estaba embarazada de su hija North. Explicó que padeció preeclampsia y solía hincharse de manera incontrolable.

“Aumenté 60 libras, di a luz casi 6 semanas antes y lloré todos los días por lo que le estaba sucediendo a mi cuerpo debido a la presión de ser constantemente comparada con lo que la sociedad considera que debería ser una persona embarazada sana, además de ser comparada con Shamu. La ballena por los medios. Ver todas las fotos mías en línea y en revistas me hizo sentir muy insegura y tenía el miedo de preguntarme si alguna vez recuperaría mi cuerpo anterior al bebé. Me avergonzaban semanalmente con historias de portada que hicieron que mis inseguridades fueran tan dolorosas que no pude salir de casa durante meses. Realmente me rompió”, detalló.