Ester Expósito vive incómodo momento con reportero mexicano

La actriz española, Ester Expósito, quien ganó fama en nuestro país gracias a ‘Élite’, la serie juvenil de Netflix, vivió un momento muy incómodo con un reportero en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Fue para el programa ‘Chismorreo’ de Multimedios que el reportero de espectáculos Pepe Rendón trató de entrevistar a la española y la joven actriz simplemente lo ignoró, después se excusó asegurando que era incómodo para ella que la entrevistaran.

“Es un poco incómodo esto, porque la gente me va a ver así, por eso no es buen momento, gracias”, expresó Ester, pero el reportero insistió cuestionando porqué no era buen momento y era una oportunidad de tener contacto con el público mexicano y ella recalcó que lo tiene “lo tengo de otra manera, créeme, de muchas maneras”, fueron sus últimas declaraciones.