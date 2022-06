Anuel AA explota contra una fanática por llevar una peluca azul

El cantante arremetió contra una mujer que se encontraba en el público durante uno de sus conciertos por España.

A través de las redes sociales se ha viralizado un video que muestra el momento exacto en el que Anuel AA insulta a una fanática, a quien además acusó de lanzarle una botella en pleno concierto.

Todo inició precisamente por esta agresión por parte del público al cantante, pues de la nada le lanzaron una botella que casi le da en la cara, esto hizo que Anuel explotara de ira y al intentar dar con el responsable, arremetió contra una mujer que llevaba una peluca azul.

“Para quien me esta tirando esa botella tiene que ser la tonta esta con la peluca azul, esta que quiere llamar la atención […] que no sea tan tonta, tan infeliz , me c*g* en tu vida mil veces”, se alcanza a escuchar al cantante frente a sus seguidores.