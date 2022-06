Niurka arremete contra Brenda Zambrano

A pesar de que Brenda Zambrano fue eliminada de ‘La Casa de los Famosos’, ha vuelto a la polémica debido a unas declaraciones que hizo Niurka Marcos sobre la ex shore.

Incluso Brenda expuso esta conversación que tenía Niurka con Nacho Casano y Lewis Mendoza donde menciona cómo fue su participación dentro del reality show, por lo que Zambrano no dudó en contestarle y en la descripción del clip.

“La verdad me callé mucho respecto a este tema pero ya me tiene harta esta señora Niurka, hablando de mi cada que puede y solo quiero aclarar algunos puntos. Yo. JAMÁS me metí con ella porque además de que nunca me dijo nada de frente, le tenía un respeto y admiración por la figura que esElla se ha metido con mi físico, se ha burlado de temas personales muy fuertes y me ha llamado estúpida solo por no ser su títere y juntarme con Laura Bozzo”, escribió Brenda.