Andrea Legarreta vs. Javier Ceriani y Elisa Beristain: La batalla de palabras se intensifica

En el mundo del espectáculo, los titulares más candentes a menudo surgen de disputas y desacuerdos entre personalidades de la televisión. En esta ocasión, la presentadora mexicana Andrea Legarreta se encuentra en el epicentro de una controversia, lanzando fuertes acusaciones contra los conductores de “Chisme no like”, Javier Ceriani y Elisa Beristain, después de que estos alegaran una “supuesta investigación” que vinculaba a Legarreta con la separación de su esposo, Erik Rubín, en relación a una supuesta infidelidad con Mónica Noguera.

La situación se desató cuando Andrea Legarreta, durante su participación en el programa “Hoy”, aprovechó la oportunidad para expresar su enojo y amenazar con acciones legales contra Ceriani y Beristain. Las palabras de Legarreta fueron duras y directas, calificándolos como “escorias humanas” y atacando su credibilidad.

Legarreta afirmó que estas acusaciones infundadas no solo la afectaban a ella, sino también a su familia, en especial a sus hijas. Afirmó que las difamaciones sin fundamento afectaban la percepción de su realidad y la de su familia, y que era necesario poner un alto a estas difamaciones.

Publicidad

Publicidad

Andrea Legarreta defiende a Monica Noguera y les llama ESCORIA y ASQUEROSOS a Javier Ceriani y a Elisa Beristain. La conductora también da a entender que podría demandar a los conductores de Chisme No Like. Vamos con las imágenes:#ChismeNoLike #ProgramaHoy pic.twitter.com/TlCDElQcsM — Chismosote (@ChismosoteTV) September 8, 2023

La respuesta por parte de Javier Ceriani y Elisa Beristain no se hizo esperar. Los conductores de “Chisme no like” defendieron su posición, argumentando que estaban proporcionando a Legarreta su derecho de réplica, una oportunidad que ella decidió rechazar al no querer hablar con ellos. Ceriani y Beristain también aseguraron tener pruebas de las acusaciones que hicieron.

El intercambio verbal no se limitó a las acusaciones; ambos lados se lanzaron críticas y desafíos. Ceriani acusó a Legarreta de intentar utilizar su influencia en Televisa para aplastar a “youtubers” como ellos. También señaló que su programa había superado en rating a “Hoy”. Por otro lado, Legarreta criticó la falta de credibilidad y ética periodística de “Chisme no like”, afirmando que sus “exclusivas” carecían de fundamentos sólidos.

Esta controversia sigue siendo un tema candente en el mundo del espectáculo, con ambos lados defendiendo sus posturas con vehemencia. La batalla de palabras entre Andrea Legarreta, Javier Ceriani y Elisa Beristain parece estar lejos de concluir, y el público sigue atento a cualquier desarrollo adicional en esta disputa mediática.