Ana Bárbara siempre ha confirmado su cercanía a los fanáticos y recientemente apareció a la orilla del mar para sorprender a unos seguidores, que estaban en un yate escuchando canciones de su autoría.

Luego de escuchar la música que alegraba el yate, la cantante se quitó el pareo que la acompañaba para ingresar al mar y nadar hasta el lugar; aunque no llamó la atención esta acción, todo esto sucedió en la madrugada, sorprendiendo a todos.

“Reto Bárbaro. Yo a mis bandidos no les fallo y no me importa que me digan loca de todas formas si estoy … loca de saber que las nuevas generaciones siguen escuchando música blanca y hecha con el corazón. Los amo pedazos de mi alma, reto bárbaro cumplido”, se lee al pie de la grabación que acumuló más de 40 mil ‘me gustas’ y 340 mil reproducciones.