Amber Heard se sube por primera vez al estrado a testificar

Después de varios testimonios que presentó la defensa de Johnny Depp, ha tocado el turno de que Amber Heard suba al estrado, donde realizó una serie de acusaciones en contra del actor, que incluían afirmaciones de que la golpeó y abusó de ella.

A la actriz se le notó nerviosa en sus declaraciones donde aseguró que ha sido muy difícil acudir a la corte durante casi tres semanas y revivir lo que sucedió en su matrimonio con el actor.

“Estoy aquí porque mi ex marido me denuncia por difamación. Me cuesta trabajo encontrar las palabras para describir lo doloroso que es. Es horrible para mí sentarme aquí por semanas y revivirlo todo. Escuchar gente que conocía algunos bien algunos no, mi ex esposo con quien compartí mi vida. Hablar de nuestras vidas de la manera en lo que lo han hecho, es la experiencia más dolorosa y difícil que he experimentado”.

El testimonio de Heard llega después de que intentará evitar subir al estrado, algunos usuarios en redes sociales tachan esta decisión por parte de la defensa de Amber debido a que tiene miedo de seguir con sus mentiras, ante todas la pruebas que presentó Depp y las acciones desesperadas que realizó la actriz como cambiar abruptamente a su equipo de relaciones públicas.

Esto trajo como consecuencia las declaraciones de Dra. Dawn Hughes, una psicóloga. contratada por la actriz, que contrapone lo que analizó previamente en el comportamiento de Amber la experta clínica y forense Shannon Curry.

Finalmente Amber Heard se enfrentó al jurado y recordó la primera vez que supuestamente Johnny Depp la golpeó y relató el abuso de sustancias que ella también llegó a consumir en una de las ocasiones que el actor habría mostrado celos.

A pesar de todo lo dicho por Heard, usuarios en redes continuan con el apoyo a Johnny Depp, algunos expresaron el comportamiento de los actores durante el testimonio de ambos, mientras Amber miró en todo momento a Depp mientras él testificó, el actor ha preferido evadir la mirada en todo momento.

