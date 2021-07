Altair Jarabo planea casarse en Paris

Fue a finales del mes de abril cuando Altair Jarabo anunció por medio de su cuenta oficial de Instagram que está comprometida y recientemente dio a conocer que se casará en París.

En una reciente entrevista para la revista Quien, Altair Jarabo, dio detalles de su enlace con el empresario Frédéric García, el cual está a semanas de llevarse a cabo por lo que compartió cómo van todos los preparativos.

La actriz de 34 años explicó que está afinando los últimos detalles de su lujosa pero íntima boda que se realizará en París, a la que acudirán solamente amigos y familiares muy cercanos.

View this post on Instagram

“Yo cerraba los ojos y nunca me imaginé una de esas cosas de 500 personas. La verdad no va conmigo, tampoco va con él y no creo tampoco invitar por compromiso. Va a ser algo íntimo”, reveló Altair.

Acerca de su vestido de novia dijo que su vestido no será lo que está acostumbrado ni tradicional, pero que es muy femenino.

“Siempre quise un vestido memorable, femenino, pero no muy cursi, la verdad no me gusta mucho el faralao (ondas) ni los garigolis, así que no va a ser un vestido cursi, y muy a mi pesar no va a ser mexicano”, detalló.