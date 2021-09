Aleks Syntek estalla contra Telehit por meme

Después de que esta semana se volviera viral el vídeo de Aleks Syntek que publicó en su cuenta oficial de TikTok donde recordaba que él creó la canción de una salsa de tomate, los usuarios de las redes sociales comenzaron a reaccionar con diversos memes.

Incluso a través del Facebook de Telehit realizó un meme que menospreció la carrera del cantante y compositor, por lo que Syntek no dudó en reaccionar y le pareció cobarde la acción.

En la imagen aparecen grandes cantantes como Luis Miguel, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Thalía, Saúl Hernández, José José, Armando Manzanero y Rubén Albarrán, junto al texto: “Gracias por todo lo que le has dado a la música mexicana”, pero en la foto de Aleks Syntek dice: “Tú no”.

“Personas que laboran en Telehit, ustedes no tienen ética. No entiendo cómo inauguraron su canal con mi música y la tocaron durante 25 años y ahora se atreven a insultar mi carrera de manera frontal, me parece un acto cobarde”, escribió en la sección de comentarios.