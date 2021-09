Adamari López revela la verdadera razón de su separación

El pasado mes de mayo Adamari López y Toni Costa anunciaron su separación después de diez años de relación y aunque han mantenido bajo reserva las razones por las que decidieron separarse, la conductora abrió su corazón por primera vez para hablar de esa etapa de su vida tan dolorosa.

Fue para la revista People en español que Adamari López decidió romper el silencio y contar por qué se separó de Toni Costa, decisión que no fue una rabieta ni un capricho.

“Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo. Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”, contó Adamari.