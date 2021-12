Alec Baldwin rompe en llanto y niega haber apretado el gatillo en el set

El actor estadounidense Alec Baldwin dijo que no apretó el gatillo del arma de la cual salió el disparo que mató a la directora de fotografía de la película “Rust” durante un ensayo.

Esta es la primera entrevista larga que da Alec Baldwin desde el día de la tragedia el pasado 21 de octubre en el set del western “Rust”.

Las autoridades han dicho que a Baldwin le dijeron que el arma era segura de usar y continúan investigando cómo llegó una bala real a ella.

En varias imágenes se puede ver al actor y productor de Rust llorar y secarse las lágrimas mientras escucha las preguntas del periodista. “¿Cómo entró una bala real al set?”, pregunta Stephanopoulos.

“No tengo idea. Alguien puso una bala real en el arma, una bala que no debía ni siquiera estar en la propiedad”, contesta Baldwin.

El actor remarcó que la tragedia fue la peor cosa que ocurrió en su vida. “Pienso qué podría haber hecho”, dijo.

“[Hutchins] era amada por todos”, dijo Baldwin durante la entrevista. “Todavía me cuesta trabajo creer [que murió]. No me parece real”.