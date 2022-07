Aislinn Derbez vuelve a la soltería y anuncia que ya terminó su relación con Jonathan Kubben

La actriz mantiene contacto con sus más fieles seguidores de Instagram a través de divertidos videos o dinámicas que realiza.

Recientemente sorprendió al revelar que se encuentra nuevamente soltera, después de un romance con el influencer Jonathan Kubben.

Y es que desde hace semanas usuarios de la plataforma y sobre todo sus más fieles seguidores notaron que Aislinn Derbez y Jonathan Kubben, dejaron de compartir contenido juntos por lo que comenzaron especulaciones sobre una ruptura por lo que la actiz decidió romper el silencio y habló de su soltería.

Fue a través de una sesión de preguntas y respuestas que realizó Aislinn donde habló de sus reciente soltería, después de vivir un romance con el viajero, entre otros temas que abordo fueron la salud mental y el amor propio.

Un seguidor sin más le preguntó de manera directa: “¿Tienes pareja?” y su respuesta sorprendió a sus fanáticos.

“Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera. Antes ponía mi atención sólo en la familia y en la pareja y ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía, reconectándome con viejos amigos, conociendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo”, respondió la actriz en una foto rodeada de varios amigos, donde resalta Esmeralda Pimentel.