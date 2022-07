Montserrat Oliver confiesa que se divorció siendo virgen

Sin duda alguna uno de los programas más exitosos en YouTube es el que realiza Yordi Rosado, en el que ha logrado realizar las mejores entrevistas con sus invitados, quienes le han contado cosas que a ningún periodista de espectáculos.

Recientemente, su invitada fue Montserrat Oliver quien confesó que se divorcio de primer matrimonio siendo virgen, esto debido a que sus valores familiares y la inexperiencia.

Montserrat narró que se caso a los 23 años con su primer novio, quien es norteamericano, incluso contó que su primer beso fue entre unas rejas que cerraban la casa de su abuela y confesó que no disfrutó mucho esta relación de 4 años debido a su inexperiencia de ambos.

“Hoy en día no lo volvería a hacer a los 23 ni de chiste, te entra el nervio. Tenía un pretendiente que me decía: ‘si hay duda siempre es no’. Para mí en mi mente siempre fue para toda la vida, así me criaron”, contó Oliver que también su esposo era casto y todo un desastre además agregó que la noche de bodas “no pasó nada, no quería hablarlo mucho. Él se sentía responsable, era más grande, era el hombre y le dije: ‘pues ve al doctor'”.