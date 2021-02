Aislinn Derbez posa en lencería y así reaccionó su papá

Sin duda alguna la familia Derbez es una de las más divertidas del mundo del espectáculo y sus publicaciones en redes dejan ver cómo es su convivencia.

Este viernes Aislinn colgó una sexy fotografía en lencería, acumulando más de medio millón de corazones en la plataforma. En su mensaje reflejó un poco de timidez, pero a la vez dejó ver que no le importaba ya lo que opinaran, incluso su papá.

“Y pues Henry Jiménez me convenció y me tomó estas fotos y si me gustaron y bueno. Aquí esperando a que Eugenio Derbez juzgue mi foto, lo bueno es que ya conoce bien a Henry Jiménez así que arréglense entre ustedes”, escribió en el pie de foto.