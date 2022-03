Aislinn Derbez celebra su cumpleaños en bikini

La actriz, Aislinn Derbez llegó a los 36 años y lo celebró a través de su cuenta oficial de Instagram con una fotografía en la que presumió su espectacular figura usando un bikini color verde.

De acuerdo a las publicaciones de Aislinn,celebró su cumpleaños en Costa Rica en compañía de su hija Kailani, en una experiencia única, pues aseguró que la meditación se ha convertido en un nuevo hábito que le ha ayudado a mejorar como persona.

“Yo después de hacer ejercicio y bañarme vs (foto2) yo muriendo de sueño por llevar 2 semanas despertando a las 5am para meditar y escribir 😴🥱😂 (nunca creí lograrlo😅) He cambiado mucho mis hábitos últimamente y eso me hace muy feliz. Cuesta demasiado sí, pero las recompensas son enorme”, compartió en la descripción de la publicación.