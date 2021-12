Ainara Suárez rompe el silencio tras liberación de Yosstop

Después de que Yoseline Hoffman, reconocida como YosStop, fuera liberada el martes por la noche, Ainara Suárez, la joven que la denunció ofreció una conferencia de prensa en donde dio su postura ante la liberación de la youtuber.

En la conferencia de prensa, Ainara expresó que decidió darle una segunda oportunidad a la realizadora de contenidos con la que llegó a un acuerdo para poder salir de la cárcel, incluso por la noche, después de la conferencia de Suárez, se dio a conocer la lista del acuerdo reparatorio del daño.

Ainara Suárez leyó un documento completo en el que explicó todo su caso desde el principio y que su objetivo principal era el de que se hiciera justicia.

“Lo que quería era esto, dar un mensaje de fuerza a otras victimas, que las personas que me hicieron daño enfrentaran las consecuencias de sus actos y que nunca volvieran a lastimar a nadie, que mi caso sirva para que todos sepamos que no tienes derecho a tocar a nadie sin su consentimiento explícito (…) y que no tienes derecho a tener o compartir contenido sexual de ninguna persona”, enfatizó Ainara Suárez.