Estas fueron las primeras palabras de YosStop, tras salir de prisión

La noche de este martes 30 de noviembre, la youtuber Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, fue puesta en libertad pero continuará su proceso en libertad, después de cinco meses en el penal Santa Martha Acatitla.

Después de aceptar un acuerdo, YosStop tendrá que seguir una serie de condiciones estando en libertad como no expresarse de forma denigrante de nadie, otorgar diversos bienes materiales, el pago de una cantidad por el daño moral, donar el 5% de sus ingresos a asociaciones, publicar un video mensual compartiendo sus cursos sobre tema de víctimas y no contactar a Ainara.

Finalmente ayer por la noche, fue puesta en libertad y la prensa la esperaba para que rindieras sus primeras declaraciones.

“Estoy muy feliz porque ya estoy libre. Pues lo único que puedo decir es que estoy bien agradecida con todos los que me apoyaron y que sí les voy a dar entrevista pero no ahora, pero no en este momento porque me urge llegar a mi casa”, expresó mientras caminaba al vehículo que la llevaría a su hogar.