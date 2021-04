Esta semana trascendió la noticia sobre la detención de dos hombres de 31 y 35 años, quienes se hicieron pasar por adultos mayores y así recibir la vacuna contra COVID-19 en la alcaldía Coyoacán.

Sus nombres son Rubén Morales y Cristian Nieva, durante las últimas 24 horas también se dio a conocer que ambos forman parte de la comunidad de ‘gamers’, además uno de ellos es hijo de la actriz y comediante Aida Pierce.

A través de las redes sociales circula un vídeo que publicó este jueves, donde Aida confirmó que Rubén es uno de los jóvenes detenidos por la policía de la Ciudad de México y expresó su vergüenza por lo que hizo su hijo.

“Sí, mi hijo ha sido detenido. No puedo dar más explicación por instrucción del abogado, les agradezco su apoyo el interés, estoy muy confiada del proceso legal, estamos muy apenados por lo que pasó y no puedo decir más, agradezco todo el apoyo y el cariño pero ahorita no podré contestar”, dijo en el clip.