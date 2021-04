Fallece a los 99 años, el príncipe Felipe

Este viernes el Palacio de Buckingham dio a conocer que el Duque de Edimburgo falleció a sus 99 años.

A través de sus redes sociales la familia real anunció la muerte del Príncipe Felipe, esposo de la Reina Isabel II de Inglaterra.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021