Desconecta ventilador de otro paciente con COVID-19 y provoca su muerte

Un paciente de coronavirus habría sido asesinado en un hospital de Atenas en Grecia por su compañero de habitación.

De acuerdo a la Agencia AP News, un hombre que también padece COVID-19 desconectó el ventilador de otro paciente debido a que le irritaba el sonido de la maquina que mantenía con vida a la víctima y provocó su muerte.

El hombre que murió tenía 76 y fue encontrado sin vida la mañana de este jueves por el personal médico del hospital. Al reconocer que los cables que lo mantenían con vida habían sido desconectados, el personal confirmó el deceso debido a esto por lo que llamaron a la policía.

Coronavirus patient in #Greece arrested on suspicion of disconnecting a fellow #COVID19 patient from a respirator. The second patient, aged 76, died. https://t.co/i6gWFEZmNe

— Elena Becatoros (@ElenaBec) April 8, 2021