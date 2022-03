Aficionado del Atlas encontró al niño que le dio su playera del Querétaro

Entre las historias que surgieron en redes sociales tras los actos violentos por parte de los barristas en el Estadio Corregidora durante el encuentro entre el Querétaro contra el Atlas, han destacado las que dejan ver humanidad ante lo que ocurrió.

Fue a través de Facebook que la historia del aficionado del Atlas, Martín Castellanos Villalobos se viralizó porque estaba en búsqueda del pequeño que le dio su playera del Querétaro y esto le salvó la vida.

“Yo no soy de hacer este tipo de publicaciones, pero quiero que llegue este mensaje al niño héroe que me regaló su playera al ver en nuestra cara la desesperación de salvarnos la vida y sus padres que fueron los que nos apoyaron hasta últimas instancias al sacarnos del estadio en su camioneta y llevarnos a nuestro auto, no hay palabras para agradecerles el salvarme en lo personal la vida ya que yo portaba la playera de atlas en el estadio y fuimos perseguidos por supuestos aficionados de Querétaro”, relató el joven en un primer post.