Aficionado del Atlas explica foto viral

Después de la tragedia que se vivió en el Estadio Corregidora durante el partido del Querétaro contra el Atlas del fin de semana, varias historias surgieron a través de las redes sociales compartidas por los aficionados.

Pero no todas las anécdotas han sido verdaderas, tal es el caso de un aficionado del Atlas, a quien le inventaron ceguera y que su padre lo protegía durante la riña que se desató en medio del partido.

Fue a través de su cuenta de Facebook que el usuario identificado como Ricardo Rawers, explicó la versión de la foto que se viralizó en redes sociales.

“Ya uno no puede ponerse sus lentes placosos por qué te hacen pasar por ciego y te inventan mil historias, si estaba así era por qué estaba cuidando y calmando a mi abuelito por qué el estaba asustado y no había a donde correr todos eran contras, pero pues gracias a dios no nos pasó nada, soy tendencia. Ya lo último que falta es que pongan que ya fallecí”, escribió el joven.

El joven se viralizó en redes sociales y alcanzó más de 37 mil reacciones en la plataforma incluso contó su propia experiencia durante la tragedia.

“Gracias a todos las personas que me mandaron mensaje para saber cómo estoy, afortunadamente mi abuelo y yo estamos bien y no paso nada a mayores, fue algo realmente inesperado y sorprendente ver a muchas personas en el suelo agonizando, llenas de sangre y con extremas marcas de golpes en todo el cuerpo, yo corrí con la suerte de quitarme a tiempo mi playera del Atlas ya que si no también no la hubiera contado ya que muchos aficionados del Querétaro solo buscaban a personas que traían algo del Atlas para poder golpearlos sin ningún motivo, real neta era tan feo ver a niños llorar de miedo, mujeres gritando y los hombres golpeándose muy brutalmente hasta quedar inconscientes y pues de seguridad no había nada por eso no hubo un control a tiempo de todo esto, hasta aquí mi reporte, gracias”. compartió en la plataforma y compartió una fotografía de su abuelo antes de los hechos.