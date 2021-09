Manelyk entrará a ‘La Casa de los Famosos’ en lugar de Kimberly Flores

El fin de semana pasado sorprendió la salida de Kimberly Flores de ‘La Casa de los Famosos’, el reality más polémico del momento y aunque se sabe que salió debido a problemas familiares, parece ser que ya preparan a quien supla este vacío que dejó la cantante.

Recientemente se ha confirmado la participación de Manelyk González en el reality, aunque la influencer aún no lo ha dado a conocer, ya son varios medios los que han revelado la noticia.

Y es que también a través de sus historias breves de su cuenta oficial de Instagram, Mane ha compartido algunas pistas de lo que trama junto a Álvaro Montaño, amigo de la ex participante de ‘Acapulco Shore’, con quien ha estado en los últimos momentos preparando detalles para su entrada, incluso se especula que fue quien le llevó el contrato.

Foto: Instagram Manelyk

Incluso Álvaro Montaño la acompañó a comprar sus outfits que usará dentro de la casa.

Por el momento Mane no ha compartido la noticia pero de ser verdad ya no tardará en anunciarlo, pues aseguran que la influencer podría entrar a ‘La Casa de los Famosos’ la próxima semana, aunque no se ha revelado el día exacto.

