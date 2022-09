Adam Levine coqueteó con su exmaestra de yoga y una estudiante de 21 años

Después de que apareciera un par de mujeres más que señalaron a Adam Levine por coquetearles en Instagram ha sido señalado por dos más.

La primera se trata de una instructora de yoga quien asegura le hizo insinuaciones a través de mensajes de texto, aunque no específico la fecha de las conversaciones.

La maestra de yoga se llama Alanna Zabel, quien fue profesora de Adam entre 2007 y 2010. De acuerdo acuerdo al relato de la instructora, el cantante comentaba con sus amigos que ella tenía “un bonito trasero” y “el mejor de la ciudad”.

Adam Levine was filmed for a YouTube clip doing yoga with his yoga teacher Alanna Zabel She has recently accused Levine of sending her inappropriate texts#Adam #Levine #YouTube #clip #yoga #teacher #Alanna #Zabel #inappropriate pic.twitter.com/IkpEcjNVYg

— Shahryar Sultan (@Shahryar_Sultan) September 21, 2022