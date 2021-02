Actriz de ‘The Mandalorian’ queda fuera de la serie

Gina Carano, actriz que interpreta a ‘Cara Dune’ en ‘The Mandalorian’ no continuará siendo parte de la serie, luego de lanzar una publicación sobre el Holocausto.

Fue durante estos días, cuando se confirmó la salida de la actriz de Lucasfilm, y están en busca de encontrar a alguien que la sustituya.

View this post on Instagram

“Gina Carano no es empleada actualmente de Lucasfilm y no hay planes para que lo esté en el futuro. No obstante, sus publicaciones en las redes sociales denigran a las personas en función de sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles en inaceptables”, declaró un vocero a Lucasfilm.