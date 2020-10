Chris Pratt genera polémica por supuestamente apoyar a Donald Trump

El actor fue cancelado a través de Twitter porque decidió no asistir a la recaudación en apoyo al candidato Joe Biden que organizaron otros integrantes del Universo Cinematográfico de Marvel.

Las elecciones en Estados Unidos están a punto de suceder y el ambiente político que se vive está acaparando todos los ámbitos creando un verdadero debate en redes, incluso este evento realizado por figuras del UMC intrigó a usuarios exhibiendo la postura política, incluso religiosa de Chris Pratt quien fue cancela por apoyo a Donald Trump.

Todo comenzó este fin de semana cuando la escritora Amy Berg publicará cuatro imágenes de los actores llamados Chris más conocidos; Pratt, Evans, Pine y Hemsworth, para que el público decidiera cuál descartar a partir de preferencias personales pero se tornó a un tema político, sobre todo cuando resaltaron que Chris Pratt no participaría en el evento de la fundación de Joe Biden.

Así se asumió que Pratt era defensor de Donald Trump aunque esto no se ha confirmado, los usuarios la plataforma han sido duros con sus señalamientos asegurando que “irradia energía supremacista, cristiana, blanca y homofóbica”.

Sus compañeros Mark Ruffalo y Robert Downey Jr. salieron a su defensa.

You all, @prattprattpratt is as solid a man there is. I know him personally, and instead of casting aspersions, look at how he lives his life. He is just not overtly political as a rule. This is a distraction. Let’s keep our eyes on the prize, friends. We are so close now.

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) October 20, 2020