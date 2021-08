Abogados de Eugenio Derbez a cargo de la deuda hospitalaria de Sammy Pérez

Han pasado casi tres semanas de la muerte de Sammy Pérez, misma que estuvo bajo los reflectores desde que el personaje ingresó al hospital tras su contagio por COVID-19 ya que no contaba con los recursos para asumir los gastos médicos.

Incluso sus familiares junto con su manager, tuvieron que pedir apoyo en redes sociales para solventar la cuenta hospitalaria misma que ascendió a millón y medio de pesos.

Uno de los famosos que estuvo al pendiente de la salud de Sammy fue Eugenio Derbez y recientemente el sobrino de Pérez dio a conocer que el apoyo del comediante ha sido invaluable en todo el proceso.

View this post on Instagram

“La cuenta como tal, mira como tal los abogados de Eugenio se están encargando de eso, no nos han informado nada, al parecer ahí hay una firma que es de la persona que lo ingresó, que es su ex pareja, ahí obviamente no sabemos cómo va a funcionar y no sabemos a ciencia cierta de la deuda”, explicó Daniel Pérez.