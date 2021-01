The Weeknd reaparece con su rostro ‘operado’

El cantante canadiense continúa con la cronología en sus vídeos y después de aparecer con su rostro con vendas en sus presentaciones en vivo. Hoy reaparece con su ‘operaciones’ en toda su cara, nariz, mentón, labios completamente diferente.

Pero eso no es todo, Abel Tesfaye hace una clara referencia en el clip nuevo de “Save Your Tears” a su exclusión de la premiación más importante de la música, los Grammys. Esto no lo ignoraron sus más fieles seguidores y comenzaron a reaccionar.

The Weeknd shades the #GRAMMYS in the “Save Your Tears” music video after they snubbed him despite having a record-breaking album. 💿 pic.twitter.com/mT4RH3cKNE — Buzzing Pop (@BuzzingPop) January 5, 2021

Y es que lo que ha logrado The Weeknd con el material “After Hours” ha sido espectacular, pues ha roto récords en reproducción como con “Blinding Lights”, la cual se convirtió en la canción más reproducida de 2020 en Spotify.

En las primeras horas de haber subido el vídeo oficial de “Save Your Tears” ha acumulado más de un millón de reproducciones. Este vídeo fue dirigido también por Raul Sánchez mejor conocido como Cliqua y ha causado las mejores reacciones en las redes sociales sobre todo en Twitter.

Estas son algunas de las reacciones que ha generado el nuevo vídeo de Abel. Algunos consideran que el trabajo que realizó a lo largo del año en cada uno de sus vídeos, calificados como una verdadera obra de arte y que incluso los clips juntos pueden formar un cortometraje de ficción.

WE GOT SEVEN MUSIC VIDEOS AND A SHORT FILM FROM THE AFTER HOURS ERA AND EVERY SINGLE ONE IS A WORK OF ART. EVERYONE SAY THANK YOU THE WEEKND! pic.twitter.com/Z1Q01MxgwM — talía (@itsyouabelx) January 5, 2021