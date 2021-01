Hombre cambio su nombre en borrachera por el de Céline Dion

El sujeto cambió su nombre durante una borrachera y pagó 89 libras esterlinas para hacer el trámite y cambiar su nombre a Céline Dion.

A través de las redes sociales se ha viralizado la historia de Thomas Dodd, un hombre de 30 años que en la borrachera navideña decidió cambiar su nombre por el de la cantante canadiense a quien admira con fervor.

De acuerdo con The New York Post, Thomas no recordaba lo que había hecho en su borrachera navideña. Fue hasta que recibió un documento con la solicitud del cambio del nombre, sin embargo, tenía que firmarla para hacerlo oficial.

Dodd explicó que durante la pandemia estuvo escuchando y viendo vídeos en YouTube de Celine Dion, para reanimarse por lo que pagó 89 libras esterlinas, lo equivalente a 2 mil 400 pesos mexicanos.

It's an unusual start to the New Year for all of us – but 'a new day has come' for one man.

Thomas Dodd is a massive fan of singer @celinedion – but maybe he needed to think twice before drinking at Christmas – because, drunkenly, he LEGALLY changed his name to Celine Dion. pic.twitter.com/yMWJhTCc1O

— Channel 5 News (@5_News) January 5, 2021