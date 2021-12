Shakira muestra talento de su hijo Milan tocando piano

La cantante Shakira compartió con sus seguidores el talento de su hijo Milan tocando el piano y la pasión que tiene por la música como su madre.

A través de sus redes sociales, la colombiana publicó un video donde muestra a su pequeño en un concierto virtual tocando piano, acompañado por un joven tocando el violín.

En la grabación se ve al niño en un salón de música interpretando tres canciones, “Spanish Cabellero”, “Night of the Tarantella” y “The Can Can”.

“Este concierto virtual es un pequeño homenaje de Milan a nuestra inolvidable Bela. Quien nos dejó el mejor regalo; el respeto y la devoción por el trabajo propio. Enseñándonos cómo hacer sentir a nuestros niños que aquello que hacen debe ser lo más importante para nosotros”, escribió Shakira en la descripción de la publicación.

Fans reaccionan con halagos para el hijo de Shakira

Miles de sus seguidores la llenaron de “me gusta” y comentarios elogiando al pequeño Milán.

“Talentoso como su mami”, “Cómo es de teso, eres tan buena madre, felicitaciones”, “Muy talentoso, qué orgullo”, “Hermoso como su madre. Bendiciones”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

