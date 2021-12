Mads Mikkelsen cierra su Instagram por ataques de fanáticos de “Animales Fantásticos”

Luego de que se liberara el primer tráiler de ‘Animales Fantásticos: los secretos de Dumbledore’, que presenta al actor Mads Mikkelsen como el nuevo Grindewald en sustitución de Johnny Depp, empezó la polémica.

Los fanáticos de la película, se han quejado del reemplazo del actor. Pues para muchos Deep es irremplazable y estaba creando su mejor personaje de la década. Manifestaron que Mads Mikkelsen no se parece a él ni a la caracterización original del personaje.

You are invited back to the magic. Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore is in theaters April 15, 2022. #SecretsOfDumbledore pic.twitter.com/wdyd25MJ74

— Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) December 13, 2021