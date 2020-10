Karol G lanza nuevo su nuevo sencillo “Bichota”

Después de tres meses Karol G regresa con un nuevo vídeo musical con la canción “Bichota”, el cual se encuentra escalando en los primeros lugares en tendencias de YouTube.

Al momento el clip ya acumula más de 2 millones y medio de reproducciones en la plataforma convirtiéndolo en el segundo lugar de tendencias, pero el tema ha causado también revuelo debido al nombre que lleva ya que Karol G ha usado nuevamente una palabra colombiana.

Learn how to be a boss lady from @karolg on tonight’s episode of #RELEASEDonYT! Tune in at 11:45pm ET before the premiere of Bichota → https://t.co/GH8Ehqse6e pic.twitter.com/MWQiFD5WAW

— YouTube (@YouTube) October 23, 2020