Jonas Brothers anuncian conciertos en México

Los Jonas Brothers, el grupo de chicos que marcó toda una década, compuesto por Kevin Jonas, Joe Jonas y Nick Jonas, sorprendió a todas sus fans al anunciar este miércoles que ofrecerán dos conciertos en México.

La noticia ha causado gran emoción en sus fans, quienes enloquecieron al ver la publicación en las redes sociales del grupo que decía lo siguiente:

Mexico! Get ready to party 🥳 We are so excited to announce that we are bringing the #RememberThisTour to Mexico for two amazing nights in 2022. Tickets go on sale this Friday, December 17th at https://t.co/qnJVbIG6kw!! pic.twitter.com/xdfygtrcMG

— Jonas Brothers (@jonasbrothers) December 15, 2021