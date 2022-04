Encuentran a vendedor de cerveza que Los Caligaris viralizaron

Fue este martes cuando la agrupación argentina, publicó un vídeo a través de sus redes sociales, protagonizado por un vendedor de cerveza, el clip fue grabado con varias tomas del hombre que disfruta del concierto de Los Caligaris.

Los hechos ocurrieron durante la presentación Los Caligaris en el festival Pal’Norte que se llevó a cabo el fin de semana pasado en la ciudad de Monterrey. En las imágenes podemos ver al hombre cantando y bailando mientras realiza su trabajo.

En cuestión de horas, el hombre se viralizó, sobre todo porque la banda lo buscaba para ofrecerle una invitación especial a su presentación en octubre.

View this post on Instagram

Después de que se viralizará el vídeo, finalmente apareció el hombre que protagoniza la grabación.

Se trata del papá de un usuario de TikTok identificado como @joss.drawing quien lo entrevistó después de que se viralizara y lo invitaran al concierto los mismos Caligaris.

“Gracias por la invitación al concierto, de hecho es el día de mi cumpleaños, el 7 de octubre. No se han puesto conmigo, nada más vi el mensaje preguntando quien era la persona y aquí estoy para lo que se ofrezca. Las canciones de ellos me gustan mucho, no es que fuéramos exclusivamente la actuación de ellos y fue un plus”, expresó.