Belinda aclara que está instalada en España temporalmente

Después de que Belinda causara revuelo por sus declaraciones en un programa de radio, sobre instalarse en España, la actriz y cantante rompió el silencio para el programa ‘Venga la alegría’ y aclaró que que se trata solamente de manera temporal.

La interprete explicó que aunque su familia es española, ella tiene doble nacionalidad y ama México.

“Tengo varios proyectos aquí, dije oye pues voy a España a vivir voy a aestar aquí varios meses, porque tu sabes que los proyectos no es de un día, son muchos meses, es por trabajo, yo amo México con todo mi corazón, siempre lo he defendido, en los malos momentos siempre he apoyado a mi gente”, explicó Beli que también es mexicana.

Sobre la situación amorosa, Belinda aclaró que se encuentra concentrada en su carrera y justamente es lo que necesitaba.

“Me hacía falta concentrarme en lo que más me apasiona que es mi trabajo, mi carrera, ahora estoy retomando mi carrera como actriz con ‘Bienvenidos a Edén’, que sale el 6 de mayo, una serie increíble, ya la vi, está espectacular, les va a encantar, hay acción, hay romance, me van a ver en una faceta distinta, eso me emociona”, agregó que no hay dramas y está muy feliz.