Camila Cabello hace cantar en español a Ed Sheeran

A pesar de que el nuevo sencillo de Camila Cabello podría ser una indirecta muy directa a su reciente ruptura con Shawn Mendes, lo que resalta interesante de la pieza es la colaboración que realizó la cantante con Ed Sheeran, quien canta en español.

Solamente es parte del coro, pero sus fans latinos están contentos con el resultado ya que el ritmo también es latino, mismo que se ha comprometido a plasmar en sus canciones como “Don’t Go Yet”, para volver a sus raices y terminó siendo una mezcla entre cumbia y pop.

Algunos usuarios en redes sociales y la prensa rosa no ha dejado de hablar del vídeo dirigido por Mia Barnes, el cual salió a la luz a las 11:00 de la mañana en Estados Unidos y 9:00 am en México de este viernes.

Y es que Camila Cabello aparece viviendo desgracias pequeñas, tras lo que suponen es su truene, frases como “Dijiste que odiabas el océano, pero ahora estás surfeando” y “Dije que te amaría de por vida, pero acabo de vender nuestra casa”, son detalles que no se escaparon pues Shawn Mendes compartió fotos surfeando.

El clip se torna divertido cuando vemos a esta chica en desgracia divertirse con sus amigos, derramando una botella de vino en su vestido blanco, disfrutando de la lluvia, riendo a pesar de caerse y bailando desnuda con sus amigas en una lavandería, al final nos demuestra que “así es la vida”.

Cabello interpretó “Bam Bam” en el programa ‘Late Late Show’ de este jueves con James Corden acompañada por algunos bailarines. Esta canción se convierte en segunda de su próximo álbum llamado “Familia”, tras lanzar “Don’t Go Yet”.

.@Camila_Cabello performs “Bam Bam” for the very first time on television 💃 pic.twitter.com/tYKULJuyXL

— The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) March 4, 2022