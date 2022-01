Ángela Aguilar lanza su nuevo sencillo “Fuera de servicio”

Recientemente Ángela Aguilar hizo su debut como solista en un palenque en León, Guanajuato, lo que indica que su carrera va en ascenso y en los últimos meses ha estado muy activa al estrenar varios sencillos como “Ella qué te dio”, el dueto con Jesse & Joy.

Después de un poco más de un mes de habernos presentado su nueva versión de ‘Las Mañanitas’, Ángela Aguilar vuelve a lanzar un nuevo sencillo con su vídeo oficial, pero con un estreno exclusivo que es a través de su cuenta verificada Facebook.

Se trata del tema “Fuera de Servicio”, una canción que mantiene el género ranchero y habla del desamor, en el vídeo aparece Ángela luciendo un atuendo más urbano, incluso un muro fue realizado durante el clip por artistas expertos en la pintura en aerosol.

“Inalcansable, fuera de mi vista estás, tan lejano, no te veo más. Marca el cielo, quiero verte de nuevo, como me pudiste olvidar. Aunque te quiero ya no importa más, el teléfono, el teléfono me hace sentir muy triste, fue mi decisión el marcarte y la tuya el no decidirte”, es parte de la dolorosa canción de Ángela.