Luego de su sonado divorcio, Adele estrena nuevo disco y nos da un gran mensaje de amor propio. Después de cinco años de espera por escuchar a una de las mejores cantantes de esta época, por fin llega el ansiado álbum.

Con un nombre simple, pero con un gran impacto para la inglesa, “30” ya se encuentra ascendiendo en las listas de popularidad.

Gracias a su estilo melancólico y su potente voz, todo indica que Adele se convertirá, de nuevo, en un ícono femenino en la industria para el 2022.

“Este álbum es autodestrucción, luego autorreflexión y luego una especie de auto redención. Pero me siento preparada. Realmente quiero que la gente escuche mi versión de los hechos esta vez“, declaró para British Vogue.

Justo como lo había adelantado en un live en su cuenta de Instagram, Adele hizo este disco lleno de sus historias más personales tras un terrible divorcio.

Aunado a ello, la intérprete asegura que no solo hablará de desamor, sino del vínculo que logró generar con su hijo Angelo. Incluso de aquel oscuro momento en el que casi se rinde ante el alcohol.

Más fuerte que nunca y sin que le importe lo que la gente piense sobre sus letras, Adele asegura que hacer “30” fue parte de su sanación.

Aunque “Easy on me” se ha robado el aliento de todos sus fans y de aquellos que no lo son tanto. Una de las canciones más aclamadas es “Woman like me” en donde habla explícitamente del quiebre de su relación con Simon Konecki.

Adele desgarra sus sentimientos en “Easy On Me”