Viralizan imágenes de los ‘nerds’ de la serie ‘Drake y Josh’

‘Drake y Josh’ es una de las series más queridas del contenido de Nickelodeon, quienes lanzaron a la fama a muchos de los actores más queridos del momento. Recientemente las imágenes de ‘Craig’ y ‘Eric’ personajes de la serie, han dado la vuelta a la red.

‘Craig’ y ‘Eric’ eran los personajes secundarios de la serie y siempre realizaron el papel de los “nerds” de la historia y amigos de los protagonistas.

Alec Meldock y Scott Halberstad son los nombres de los actores que una vez nos cautivaron con sus inventos, chistes e historias, ahora sus imágenes de cómo lucen actualmente han invadido a la red, impresionando con su cambio.

Aunque Alec Meldock ha continuado cerca de los sets de filmación y fue la voz de Wang Too en ‘Star Wars: La Guerra de los Clones’, nunca ha regresado a protagonizar una serie o película.

Scott Halberstadt ha dejado la actuación, se convirtió en padre y en un ferviente jugador de videojuegos como ‘Fantasy Football’, él es quien más ha impresionado ya que mientras todo el elenco tiene 29 ó 33 años, él cumplió 44 años de edad.

