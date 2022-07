Un músico toca en la boda de su ex y se viraliza en TikTok

La historia de este músico se ha viralizado en la plataforma debido a que acudió a la boda de su ex pero para trabajar.

Fue a través de la cuenta de TikTok de un joven identificado como Brian Rodríguez, quien compartió la ironía de su vida, el usuario de la plataforma es parte de una agrupación y fueron contratados para tocar en un evento en Guadalajara, Jalisco.

Lo que no esperaba fue que la celebración fuera de su ex pareja, a pesar del trato amargo, no dudó en compartir con humor el momento y hasta confesó que su ex suegro lo sigue tratando bien, razón por la que el clip se viralizó.

En el clip aparece Brian, conmovido por presenciar el enlace matrimonial mientras limpia sus lágrimas y sostiene su instrumento musical, pero posteriormente recibe un trago, supuestamente de su suegro, esto último podría ser parte del humor que quiso compartir.

Por el momentonel video suma más de 6 millones y medio de reproducciones y más de 550 mil comentarios, donde destacan el humor con el que tomo la celebración, algunos incrédulos no dudaron en expresar que parece falso.

